【娛樂人物】忠臣的下場　劉錫賢

今年喪禮特別多。劉錫賢說，身邊走了一個個前輩恩師，「我好相信命運，呢幾年話我犯太歲，紅白二事，白事唔好去；今年年頭，有個師傅就話，今年紅事白事百無禁忌，我仲話，呢啲嘢唔去好過去啦，結果今年真係連住咁多個……」

這個肥仔賢，人人叫他做「亞視忠臣」，連想過檔無綫都被嫌「亞視浸除」太重。如今已10個月零收入，連樓都供不了，要靠胞妹支撐，「積蓄已經使晒，𠵱家真係要靠外力，我細妹都叫做可以幫助個阿哥，多謝細妹啦！」

經歷亞視熄燈，自己離婚；亞視永恒，原來變幻原是永恒。忠臣的下場？「我成日都講，唔好用呢個名啦，因為忠臣真係要誠心誠意，其實咁多年以來，我都一路有諗過過檔㗎！」

也許被忠臣之名耽誤，劉忠臣不算最忠，還是叫他肥仔賢最中用。

撰文：文嘉龍

310磅減到230磅

這一年很多老前輩離開娛樂圈。劉錫賢先後送別了梁天、梁立人、譚炳文，再收到羅銘偉和梁淑莊的噩耗。梁天和梁立人是劉錫賢的恩師，《我來自潮州》一劇帶挈劉錫賢在珠三角一帶爆紅，在香港贏不了無綫，至少在珠三角可以。「如果唔係佢兩個，我諗我十幾年前已經退出咗呢個圈都未定。佢哋幫我喺資訊組升返去戲劇組，畀啲重要角色我，令到大家認識我。」

一般觀眾可能已經對消失螢幕多年的羅銘偉陌生，但對於這位突然離世的摯友，大夥兒一直是慈善群組的熱心人，劉錫賢說起仍眼泛淚光，「佢死嗰日晏晝仲share訊息去群組，話畀我哋聽去食飯，冇幾耐嗰一刻開始，佢突然之間消失咗，冇聽電話冇晒消息，直到一位朋友報警，先揭發呢件事，原來佢返屋企時突發心臟病，喺門口暈低送咗去醫院已經唔得。我哋差唔多一個禮拜後先知道呢件事，唔單止我哋震驚，亦意識到真係要關心吓身邊獨居人士。」

面對病痛，劉錫賢很有經驗，他2008年就曾患上恐病症，「嗰段時間係我人生最重315磅，2008年尾有一日喺屋企突然之間唞唔到氣，有少少想休克，隔咗一陣又冇事，一個禮拜後又發生同樣嘅事，呼吸唔到，入咗急症室，佢哋話心臟有事，一定要入ICU，嚇到我面都青埋，卒之call咗我自己嘅醫生，睇完之後佢話冇事，但就話唔減肥唔得，由嗰日開始我就減肥。」

原來在急症室嚇一嚇，得了抑鬱症，「今日打一個乞嚏就以為高血壓，聽日又要去睇醫生，驚唔知有乜嘢病痛；今日頭暈發燒，我聽日又去睇醫生，今日腸痛，會唔會係腸癌？困擾咗我半年時間。我個醫生同我分析病情係抑鬱症病徵，成日以為會死，嗰時又會冇啦啦喊，驚見人唔想出街，唯一收穫就係我由310磅減到得返230磅。」

當年靠做運動減壓成功戰勝恐病症，10多年後的今天，面對生活和經濟壓力，劉錫賢坦言也害怕抑鬱症有天再重來，「10個月零收入喎，又唔畀你出街，限聚令邊度都唔准去，屈喺屋企真係有少少抑鬱症想翻發！其實之前都試過想復發，你感覺到個人情緒好低落，最近呢個時間更加啦，但係我啲朋友好好，知道我喺屋企太耐，會打嚟同我傾吓偈！」

兩個老闆令我最難忘

其中一個好朋友，是黃秋生。劉錫賢與黃秋生同是演藝學院第一屆畢業生，黃秋生和張達明修讀演員課，劉錫賢修讀導演，友誼至今不變。「秋生打畀我，我仲以為佢喺台灣，佢話要返嚟處理香港業務，我話咁早叫醒我，10點半傾到12點傾咗好耐！秋生同我好相似，大家都係同年（1961年9月），佢月頭生日、我月尾生日，兩個好相近嘅人，所以好多嘢講。」

很多人忘記了劉錫賢是演藝學院出身，考演藝之前，他曾是無綫《婦女新姿》的資料搜集與編劇，「亞視忠臣」其實生於無綫，無綫、麗的訓練班都考過，連新秀也不放過，「最記得1979年讀完中六，人海茫茫又讀唔上，當時一路都有玩開業餘劇社，考過TVB訓練班、考過麗的訓練班。最記得連新秀第一屆，我都去報名，嗰時有套戲叫《檸檬可樂》（張國榮主演），我唱裏面有首歌，一唱四個音就俾黎小田『叮』拜拜，四個音唱完走咗！我去考訓練班就係去見甘國亮，無綫考訓練班逐個逐個入去見，試讀一段台詞，麗的訓練班就最得意，十幾廿人坐喺度，叫名就起身讀一篇嘢，嗰時身形又唔係𠵱家咁，可能冇咁上鏡，卒之冇咗呢個機會！」

樣樣落空，專心當個食品公司廣告助理，每日負責剪報存檔，某天看見報紙有個細細格廣告，「無綫電視請資料搜集及編劇訓練班，以前無綫請編劇、導演，最低學歷要請大學生，唯獨係嗰次中六就得，我老虎魚蝦蟹都報咗先啦，一個唔覺意揀咗入去，由嗰日開始踏入呢個五光十色世界直到𠵱家，我最記得係1984年1月1號，踏入TVB！」

在無綫做了一年，劉錫賢決定再進修，於是在1985年考入演藝學院，畢業後正式加入亞視，做到熄燈為止。他最懷念林伯的日子，「我入去亞視係最風光嘅年代，我哋同林伯好close，當時我仲做緊婦女節目（《方太生活廣場》），下晝兩點鐘做，你諗吓一個老闆喺嗰段時間，一係休息，一係就最忙碌，點會得閒去睇婦女節目。我最記得有一次喺一個大型活動，佢嘅助手嗌我去見佢，林伯見到我就揸住我對手，佢話身體要緊，你肥得可愛都要注重身體！我覺得好奇怪，點解呢個老闆會識我，我做緊婦女節目咋喎，原來佢真係有睇！」

亞視易主過很多次，其中一任老闆封小平，劉錫賢用戰友來形容。「我做緊《百萬富翁》副主持，阿泰（陳啟泰）正主持，我淨係做開場同結尾，未錄影之前我又要同400幾個現場觀眾暖場，完咗每一集結尾，我又要出嚟講『究竟聽日會唔會有人攞到100萬呢？』其實我哋個場好細，成個景已經霸晒成個廠，我坐喺佈景後面個樓梯，你諗吓咁辛苦咁窄嘅情況下，同我哋一齊坐埋嚟睇嘅人，係邊個呢？就係封生，封生場場都同我一齊踎喺樓梯睇住電視機，佢係一個好戰友，同我哋一齊作戰，呢兩個老闆令我最難忘！」

貧賤夫妻百事哀

亞視永恒終歸都要熄燈，劉忠臣說那時候的情緒卻是憤怒大於傷感，「嗰刻當然係傷心，但係到熄燈嗰段長時間，我哋大部份人都喺度抗爭緊，因為真係欠落我哋太多嘢，講緊400個家庭，嗰陣400個員工，因為臨近歲晚，你喺呢個時間話唔做，即刻連糧都唔出，你講一句冇錢梗係簡單啦，但係關乎400個家庭呀，好多人可能仲供緊樓，好多人要養家，所以我就奮而同佢哋抗爭，同佢哋追數！」

2016年4月亞視熄燈，兩年後劉錫賢再面對個人生大關，他離婚了。「冇咗個電視台，更加要出嚟搏殺做好多嘢，忽略咗太太嘅感覺，產生好多意見，加埋當時收入開始唔穩定，有句說話好好聽，叫『貧賤夫妻百事哀』，哀嘅後面就係嗌交，大家會有不滿，一不滿就會產生好多問題！人生好奇怪，你話共唔共到患難？」

賠了婚姻更賠了贍養費，「我哋協議咗一個定額數，但係都幾傷我㗎，因為嗰時收入唔穩定，都要切咗嚿錢出嚟，都有六位數字，當時你冇咗固定收入，比較辛苦！」失婚不久，遇上現任女朋友，由一段按摩情緣開始，「佢係一個好諒解我、好支持我、好明白我嘅女朋友！可能喺苦嘅頭大家相處易好多，佢本身做中醫按摩，個個都知我好鍾意揼骨，我有個朋友就話，啱啱有個朋友喺內地落嚟，不如你叫佢按摩啦，試吓幫襯佢，按吓按吓就按出情緣，哈哈！」

女朋友現在仍在內地，劉錫賢說已有再婚打算。有了女朋友後，人開心了不少，體重亦加了不少，「可能識咗𠵱家個女朋友心情好咗，真係肥咗，自從抑鬱症冇咗之後，我控制住250磅，但係識咗女朋友升到270磅，加上又一路喺屋企，呢個體重只會往上升，所以𠵱家諗緊點樣去減返囉！」

停工10個月零收入，前路茫茫最大希望是甚麼？「最想梗係疫情可以完結，等我可以回復返工作啦，希望過咗呢個時間可以返去內地開工；第二係我𠵱家搞緊個網台，呢個疫情裏面發現咗一樣嘢，呢個世界飯來張口就最好，乜都唔使做，擘開個口就得，係好舒服，但係受災情況下，係冇人畀飯你食，我哋咪最慘囉，呢個情況學習咗一樣嘢就係自救，亦都多謝呢個網絡世界，我係完全唔識，但我睇見好多朋友做網絡做得好成功，所以我希望喺呢個網絡世界可以分到少少，有個好處係咁多年識咗唔少人情卡，𠵱家開始碌緊卡囉！」

【後記】通波仔

現在270磅的劉錫賢，之前試過在排練舞台劇時突然見暈，「突然之間天旋地轉，送咗我入去醫院，後來做心scanning，照完報告有血管塞咗，要入去通波仔！約晒時間，記得舊年1月1號，得我一個病人，2號入去手術室，佢哋話我驚得好緊要，血壓升到去240！」

進了手術室，再經仔細掃描，醫生告訴劉錫賢，主血管沒有塞到，只是塞了微血管，「個醫生同我差唔多體形，佢嗌我大佬，佢話大佬，你三條主血管都冇塞到，係兩條微血管塞咗，佢話大佬，做呢個手術係逐條血管計錢，條數幾襟計，佢recommend唔好做！」

肥仔賢如今說起可以當笑話講，苦中作樂，忠臣不會投降。

場地提供：Amelia of Harbour City