楊丞琳同李榮浩分開200日 點歌自勉要好好生活

台灣女星楊丞琳與大陸歌手李榮浩結婚不足1年，就因為武漢肺炎疫情被迫分隔兩地，6月4日是楊丞琳的36歲生日、7月11日是李榮浩的生日兼求婚紀念日，婚後第1次的紀念日統統都無法一起慶祝，分開第100天時，她哭訴：「今天第100天，分開太久了」。今日凌晨她又在IG連發兩則限時動態，寫下：「200天的概念是...」、「來賓麻煩點播一首《Singing In The Rain》獻給這200天，I sing around, walk around without u. 我會好好的，好好的生活」，並再附上一個掩額Emoji。

楊丞琳這陣子都不好過，早前初戀情人黃鴻升猝逝，難過的日子，老公都不在身邊，幸好還有一班好姊妹陪伴，繼日前為好友王心凌補祝38歲生日後，昨日她在IG貼出為好友楊欣慶祝生日的照片，感慨表示：「這陣子很難入睡，又或者，睡眠時間不長。謝謝妳在我需要的時候，主動給予關心，甚至問我，要不要妳陪睡，哈。我們聊天說心事，看影集《FRIENDS》一起大笑，然後道晚安睡覺。有妳在的那幾個晚上，我都睡得特別好、特別安穩...」蔡卓妍（阿Sa）第一時間留言：「超級無敵想你們，幫我親一下。」

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