楊丞琳同李榮浩分開200日 點歌自勉要好好生活

台灣女星楊丞琳與大陸歌手李榮浩結婚不足1年,就因為武漢肺炎疫情被迫分隔兩地,6月4日是楊丞琳的36歲生日、7月11日是李榮浩的生日兼求婚紀念日,婚後第1次的紀念日統統都無法一起慶祝,分開第100天時,她哭訴:「今天第100天,分開太久了」。今日凌晨她又在IG連發兩則限時動態,寫下:「200天的概念是...」、「來賓麻煩點播一首《Singing In The Rain》獻給這200天,I sing around, walk around without u. 我會好好的,好好的生活」,並再附上一個掩額Emoji。

楊丞琳這陣子都不好過,早前初戀情人黃鴻升猝逝,難過的日子,老公都不在身邊,幸好還有一班好姊妹陪伴,繼日前為好友王心凌補祝38歲生日後,昨日她在IG貼出為好友楊欣慶祝生日的照片,感慨表示:「這陣子很難入睡,又或者,睡眠時間不長。謝謝妳在我需要的時候,主動給予關心,甚至問我,要不要妳陪睡,哈。我們聊天說心事,看影集《FRIENDS》一起大笑,然後道晚安睡覺。有妳在的那幾個晚上,我都睡得特別好、特別安穩...」蔡卓妍(阿Sa)第一時間留言:「超級無敵想你們,幫我親一下。」

