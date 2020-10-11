邰智源慶雙十獲總統蔡英文回覆 過萬網民讚好守護台灣

近年不論中港台藝人在社交平台上都必須三思而後行，一個不慎隨時被網民圍剿，習慣作為「沉默的大多數」在一旁默默觀望社會百態的藝人，偏偏有時候又要跳出來高調揮舞手臂吸引注意，如10月1日時不少藝人都湧到微博上表達愛國之情。

今年兩岸三地關係緊張，昨日10月10日台灣中華民國國慶，有別於10月1日的高調，昨日大部份的台灣藝人都選擇噤聲，著名台灣Youtuber館長更在社交平台譏道：「再忍一下，今天很快就過了，明天就可以講話了，藝人們。」

不過亦有台灣藝人懶理鄰居要掃幾耐玻璃，如55歲的台灣綜藝大哥邰智源則在社交平台發文：「祝願我們國家風調雨順，國運昌隆～溪流雖小但水流湍急；充滿活力，生生不息！小溪的魚悠遊自在，力爭上游，為生存而奮鬥！海洋雖大但鯊魚你進得來嗎？」結果獲台灣網民激讚，就連台灣總統蔡英文都到其文章下方留言稱：「今天是中華民國國慶，台灣的民主、自由是我們最珍視的價值，一起努力。」

蔡英文的親身回應令網民相當驚訝，該則留言一夜突破1.5萬人讚好，而邰智源也回應蔡總統「謝謝總統的留言。您辛苦了。感謝」。

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