梅艷芳昨日57歲冥壽,一班徒弟、生前好友仍然記掛着她,徒弟譚耀文感恩師傅提攜:「因為Anita Mui世界巡迴演唱會,未夠22歲嘅我就已經環遊了半個地球,踏足過亞洲、北美洲、以及歐洲等多個著名經典舞台,獲益良多。若不是當年梅姐願意提攜新人,相信呢啲機會和回憶,並非好多人能夠擁有。」

蔡一傑貼出草蜢與梅艷芳早年一起表演片段,寫道:「今天是很特別的日子和號碼10102020,唔知道打呢個number你會唔會接聽呢?哈哈!祝你生日快樂!Miss you much!」蔡一智則貼出藍天白雲相加「念」字。梅姐生前御用髮型師Kim Robinson指梅姐是「the one and only」,並hashtag了「daugtherofhongkong」。