長澤正美新片《母子逆緣》Netflix有得睇 演墮落母親怒摑新人奧平大兼

日本電影頒獎禮第12屆TAMA映畫賞日前公佈得獎名單，33歲日本女星長澤正美今年憑搞笑片《信用欺詐師JP：公主篇》及暗黑墮落電影《母子逆緣》獲封影后。《母子逆緣》將於下月3日在Netflix作全球獨家播放。

《母子逆緣》改編自真人真事的「川口高齡夫婦殺害事件」，故事講述單親媽媽秋子與兒子周平相依為命，她為了養育孩子而到處騙財，直到她遇上一位聲稱愛自己的酒店男公關遼，令她墮進另一個無底深淵。長澤正美在戲中挑戰演技，飾演墮落放蕩的母親，整天沉溺與不同男人發生關係，而飾演她兒子的是當紅男星橫濱流星的同門師弟奧平大兼，年僅17歲的他首次於大銀幕演出便有機會與影后鬥演技，奧平大兼回憶其中一場母子衝突的戲份時表示：「綵排時沒有特別情緒，到正式開拍時，突然被長澤正美摑了一巴，又驚又痛，內心一直告訴自己不要哭，但最終眼淚還是不聽話地流下來了！」而曾在電影《海街日記》飾演長澤正美好姊妹的夏帆，今次在《母》片就扮演一位年幼時曾遭受家暴對待的社工，她直言拍戲時被長澤正美的兇狠氣勢嚇到。

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