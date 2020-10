謝霆鋒日前在大陸西塘錄製綜藝節目《中國好聲音》時被不少網友遇到,照片中看見霆鋒特別走到一顆掛滿路人寫下心願的古樹,由於傳說古樹許願十分靈驗,所以霆鋒趁難得在古樹附近拍外景,自然不想錯過寫一張許願卡掛到樹上。有fans等霆鋒離開後,將霆鋒的許願卡摘下拍照,照片在網上流出,發現霆鋒是用英文寫下:「May All Wish Come Ture!」

幸而霆鋒沒有許下甚麼不可告人的心願,只不過是想所有願望能成真。在拍攝沿途霆鋒所到之處都吸引一批fans要求合照和索取簽名,平時扮cool的霆鋒也變得友善,在不影響拍攝情況下,他盡量滿足fans要求。另外,現場有人指霆鋒表現有時很少女,一時會坐下來時雙手放在腿上,一時又雙手叉腰,一時與女工作人員雞啄不斷。

