武肺成名丨施匡翹擁45吋逆天長腿 屋邨妹出身被質疑整容

一場武漢肺炎，本來知名度極低的施匡翹，冠上「首位確診女藝人」之名，變了日日霸佔娛樂新聞，更「紅」到上連登，儘管post去到十幾廿版，但仍被問「Who？」。因中武肺，施匡翹IG的followers更激增一倍，現有逾7.5萬粉絲。

大家對施匡翹有幾多認識？現在由她親身介紹：「我身高173cm，好鍾意跳舞、瑜伽，我係一個素食者。」現年24歲的她，擁45吋逆天長腿，屋邨妹出身。讀中學時被星探發掘做模特兒，曾跟天后鄭秀文（Sammi）拍廣告，在香港公開大學修讀幼兒教育學士課程讀到第三年，去年正式入行做歌手。

因為武肺，施匡翹「紅」到上連登，有連登仔讚她「靚女，有波有腰有腳有高度」，但亦有網民覺得她眼型唔自然，施匡翹否認曾整容，「冇呀，媽咪睇到會笑我，我冇貼雙眼皮膠紙，正常眼，有時會嫌眼太細，而家化妝戴大眼仔，會精神啲。」

高妹施匡翹19歲已拍廣告，「考完DSE，暑假喺街有人行過嚟遞卡片，話係廣告公司叫試鏡，以為呃人，返屋企同家人上網search，真係有呢間公司，去試鏡拍咗第一個廣告，自己超級開心。之後有次收電話，話同天后合作，吓，咁犀利！抱住暑期工心態，去到見到Sammi，好開心，佢有留意到我，有幕同佢自拍，佢全程戴太陽眼鏡，有刻除咗太陽眼鏡望住我，好nice同我笑，唔知佢記唔記得呢。」

本來只是客串做model，施匡翹去年因為將唱歌片放上網，有人覺得她唱歌唔錯，介紹給經理人Apple姐試音，正式加入娛樂圈做歌手：「出道過程好快，我上年3月簽公司，8月同師姐蔣家瑩合唱《假如真的再有約會》，跟住出自己第一首歌《初心》。」她亦一路裝備自己：「有學唱歌、樂器增值，成個過程有少少發夢，因為我諗住做幼稚園老師，讀緊幼兒教育，冇諗過唱歌跳舞興趣成為職業，自己享受喺舞台畀人注意，但同時我又鍾意小朋友，我係一個多元化嘅人，靜又得，動又鍾意。」

住屋邨的她，屋企是普通家庭，施匡翹說：「父母都係打工仔，自己冇諗入呢行，諗住踏踏實實，當時讀緊書，冇咁快需要擔起頭家，可以做自己鍾意嘅嘢先，公司好好，有基本人工支持生活，每個月有糧出，覺得好有安全感，底薪有5位數，有其他廣告收入，分賬會多啲。」雖然去年出道發生社會運動，今年又有武漢肺炎重創，幸仍有廣告工作，不至於零收入。

成為感染武肺首批藝人，施匡翹因唔用針藥和被誤傳「用鹽抗炎」，令24歲的她感受很深：「最近經歷疫情風波，我係意外地更加堅強，冇話唔開心，我覺得幾搞笑，純粹一張相（攞住一包鹽）變咗熱話，以後小心啲。」樂觀的她還很阿Q，諗法正面：「自己原來都好多人識，都開心嘅，珍惜每個機會同經歷。屋企人畀我好多正能量，佢哋對留言反應覺得好搞笑，間接影響到我都覺得其實好小事，反而朋友幫我平反，好開心大家都關心我，我冇唔開心喊。」

知名度高了的她，康復後推出新歌《差不多小姐》，歌曲講暗戀，是她的真實經歷：「16、17歲鍾意咗個男仔，興趣班認識，我好慢熱，鍾意人擺心入面，唔敢講出嚟。初戀係19歲，對象男仔喺暑期工識，佢好幫我，產生咗感情，之後分開因我繼續讀書，冇以前咁多共同話題，所以做返朋友。我只係拍過一次拖，所以呢次經歷好難得。」

好斯文好gfable的施匡翹，自言入行後冇人追，「呢樣同大家想像有少少唔同，因為我中學係女校，讀幼兒教育又冇男仔，冇乜男仔朋友，入行後亦冇圈中人追，可能我太宅，做完嘢返屋企。」記者笑她玉女，「我唔係想專登咁，我專心一樣嘢，唔可以分心。拍拖冇得急，年紀大細冇乜所謂，主要想成熟啲，身高唔係好介意，鍾意有幽默感。」

撰文：余燕儀

攝影：陳俊強

攝錄：廖達燊

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