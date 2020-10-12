河智苑影視兩界回歸 加盟美劇演刑警晒身手

韓劇《奇皇后》42歲女星河智苑近期十分忙碌，影視兩界均有新作回歸，令fans大感興奮。

河智苑夥拍成東日、金希沅主演的新片《擔保》，上月29日在韓國開畫後贏盡口碑，在現時武漢肺炎疫情影響票房的情況下，截至昨日仍然逾7萬人入場觀看，累計觀影人次達124萬，連續12日成為單日票房冠軍，成績理想。

另外，2016年播出的韓美共同製作的喜劇《Dramaworld》，今日落實將開拍第二季，並宣佈河智苑以及男團Super Junior-M成員Henry將會加盟劇集。Henry在《Dramaworld 2》飾演講述吸血鬼和老虎族故事的韓劇男主角，而Henry為了角色更特地留了長頭髮及健身操肌；至於河智苑就飾演一名爽朗強悍、最喜歡透過喝燒酒舒緩緊張情緒的女刑警，在劇中將有不少動作戲，再度展現帥氣一面。

《Dramaworld》講述一名熱愛韓劇的美國大學生Claire，某天意外掉進一個和現實相反的韓劇世界Dramaworld，自己成了劇情的引導者，繼而引發一連串笑料。

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