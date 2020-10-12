陳慧琳夾夫家官司難做中間人 胞弟司翰曾捲莊思明被打案

歌手陳慧琳（Kelly）的奶奶沈靜入稟高等法院，指女兒劉建芝自2017年多番威嚇和騷擾她，本月初更受到襲擊，因此要求法院頒禁制令禁止女兒接近寓所或接觸居住在內的人。Kelly夾在姑奶及奶奶之間難做人，其實早在2014年Kelly細佬陳司翰亦捲入女友莊思明被打事件。

現年43歲的陳司翰跟莊思明2011年拍拖，之後5年間二人離離合合，經常傳出分手消息。2014年女友莊思明疑似被打，她在微博晒出手、腳及心口的幾處瘀傷，又向身邊人哭訴被人打傷手腳兼心口痛，但又怕事件曝光，會牽涉到男友，所以叮囑身邊知情人，要保守秘密。可惜事件最終見報，莊思明力撐男友，並擔保男友人格，聲稱不想傳聞影響他聲譽。Kelly亦撲出來維護細佬，力證他不會郁手打女友。到2016年莊思明投向楊明懷抱，陳司翰亦轉戰大陸市場。目前已婚的陳司翰育有兩女一子，而對上的作品，要數到2019年大陸的網絡電影《決定愛上你》。

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