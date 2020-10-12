【娛樂專題】女特務的人生本來就痛苦

由始至終我都是為了謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）去看《頭號殺姬Ava》（Ava），當故事講到她回到波士頓老家、重遇八年冇見的家人，眼前竟然出現一位很面善的演員——珍娜戴維絲（Geena Davis）。

撰文：月巴氏

珍娜戴維絲在《特工狂花》（The Long Kiss Goodnight），是一個失去記憶的殺手。

那是上世紀90年代的事。洛比桑（Luc Besson）的《墮落花》（Nikita），由影像風格到人物塑造，徹底改造了「女特務/殺手」這種不算新穎的類型角色，荷李活除了翻拍成碧姬芳達（Bridget Fonda）主演的《舐血狂花》（Point of No Return），也有原創作《特工狂花》。珍娜戴維絲，一名失去八年前記憶的家庭主婦，卻因為一段新聞片，被政府要員和昔日仇家搵上門，原來八年前的她，是替政府工作的頭號殺手。

謝茜嘉演技撐起電影

拍過《虎膽龍威續集》（Die Hard 2）的雷尼哈林（Renny Harlin），以今日回看有點古舊的動作處理，拍了一齣相當好睇的女性動作片，好睇在珍娜戴維絲這個殺手的塑造，置身一個被臭男人掌控的世界，令她悟出一個人生在世的道理：人生本來就痛苦，你必需習慣。

所以當事隔24年後看見她出現在《頭號殺姬Ava》，而演的又是母親角色，有理由相信，這是導演泰達泰勒（Tate Taylor）一次致敬，可惜這場致敬，明顯欠佳——泰達泰勒算是一位好導演，但不是一個擅長處理動作的導演，《頭號殺姬Ava》幾場動作戲都很平淡，平淡在讓你看見的，就只是兩或數名演員打了場交，爆晒缸，但一片混亂；而故事，則放棄近年同類電影那種故佈疑雲的扭橋設計，由頭到尾只集中交代Ava這名獨行殺手怎樣面對由家庭（尤其指父親）所帶來的痛，卻全靠謝茜嘉謝西婷本人演技，去支撐和建構角色，而不是透過劇本塑造；同樣情況，亦發生在其他角色上，每一位演員明明都交足戲，但每一位其實都冇戲可演。只能說，這齣戲雲集了一班好演員，共演了一場尷尬的戲。

女特務絕學色誘目標

女殺手/特務電影似乎有個共同點：總要借助女性肉體去接近目標，方便順理成章安排性感戲，謝茜嘉謝西婷固然不能免俗，《紅雀特工》（Red Sparrow）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence），一個為了生計被迫做特工的前芭蕾舞家，其中一項訓練，就是學習色誘，同時培養自己肉體就是原始武器的觀念；基於她的身份是俄國特工，這個處理，狡猾地變成為對鐵幕國家的一次獵奇窺秘。

近年成功重塑這類電影的首選《原子殺姬》（Atomic Blonde）。查理絲泰朗（Charlize Theron），一個被懷疑叛國的MI6特務，在冷戰末期，獨力面對KGB、CIA以及MI6三大陣營，誰都信不過，那場一鏡直落由屋內打到屋外的殘忍廝殺，呼應了她只能靠自己殺出血路的痛苦。女特務的人生，本來就痛苦。