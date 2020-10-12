蕭亞軒IG自曝迷離索鼻浴袍短片 上載15分鐘後急刪

現年41歲的台灣歌手蕭亞軒，身邊一直不乏年輕男朋友，去年又戀上當時24歲的大陸男模黃皓 (Justin)，在網上放閃。原本事業愛情都得意的蕭亞軒，昨晚卻「出事」，在Instagram放了一段迷離短片後，15分鐘後急速刪片。

昨晚9時許蕭亞軒在IG上載一條短片，片段中見到她身穿浴袍，眼神帶點恍惚迷離，而且不停索鼻，且語帶不清的說︰「我好冷喔，可以趕快把門卡給我嗎？泡澡完沒有門卡，門卡消失好痛苦。」看來她下榻酒店，泡澡完之後忘記帶門卡返房，所以拍片上傳找幫手。不過一般正常反應，都是會找酒店工作人員或者找同行友人幫忙，但她卻拍片在網上公開求救，看來有點怪異。雖然影片上傳15分鐘後便刪除，不過已被人留底在網上瘋傳，更登上微博熱搜榜，不少網民都想知道發生何事。

蕭亞軒情路向來多姿多采，去年戀上嫩男Justin後，在網上貼出合照留言「愛就是需要我們在一起」認愛。其實她歷任10多位男朋友中，不少都是20多歲，年齡相差十數載。較為人熟識的男友有富家子王陽明、29歲《那些年》的柯震東等。雖然蕭亞軒的男伴如走馬燈，但大都好聚好散，分手亦是朋友。

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