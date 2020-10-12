44歲咸素元爆喊提婚變：相士話我今年可能會離婚

韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女。咸素元和老公不時孖住上綜藝節目吸金，二人近日出演SBS節目《吃飯了嗎？姜虎東的飯心》，在節目內咸素元大談和老公傳婚變的傳聞，節目將於今晚播出。

咸素元和陳華在節目《妻子的味道》內經常於鏡頭前爭吵，一度傳出婚變。咸素元和陳華在《吃飯了嗎？姜虎東的飯心》上就提及二人分居、離婚、婆媳糾紛的傳聞，咸素元提到傷心處更突然爆喊，她說：「看了時辰八字，話我今年可能會離婚。」同時咸素元更大爆陳華和舊愛重逢了，令她大感心痛，現場人士聽到咸素元吐露心聲都大感吃驚。

而陳華在節目將驚喜亮相，並講述了夫妻吵架後不得不離家的原因，對於離婚傳聞則表示：「不只在韓國，在大陸也有很多傳聞，但是即使我們白天吵架，晚上也會和好。」同時陳華更為愛妻炮製浪漫料理，給老婆驚喜。對於在節目內重現拍拖時期的甜蜜，咸素元亦說：「這是結婚後久違的愛情。」最後兩人更sweet爆親吻起來。

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