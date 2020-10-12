蘇麗珊剪綵兼自爆新戀情 情侶按摩keep住熱戀期

蘇麗珊今日現身九龍城為有份投資的按摩店開幕活動，不少藝人朋友到賀，包括林德信、梁釗鋒、BOP的Gordon和SuperGirls的Jessica及Cheronna等到場。心情大靚的蘇麗珊原來有新戀情，男友亦有現身，在傳媒再三鼓勵下才跟男友Kenny合照。

蘇麗珊稱跟男友現時是發展階段，並冧爆稱是不會停的熱戀期，她笑說：「而家OK嘅！佢係圈外人，有投資生意，好有才華，大我5、6年。」又直認平日有幫男友按摩：「互相幫忙，咁係可以增進雙方關係，係好冧嘅事，不過通常我幫佢多啲，我覺得自己技術唔錯，平時都有向舖頭嘅師傅偷師。」

淡市下投資6位數開舖，蘇麗珊認為正因為社會氣氛不佳，更需要有一個放鬆的地方：「因為按摩一定會放低電話，暫時離開到啲煩嘢，逆市投資都冇得驚咁多，但我對香港有信心。」又表示自己會多落舖幫手聽電話，但按摩就自問未夠班。

至於BOP的Gordon就提到拍檔Tyrese早前宣佈跟女友求婚成功表示恭喜：「我都係喺網上睇到先知，估唔到我哋三個入面年紀最細係佢，但最快結婚係佢。」又表示未知Tyrese的婚禮安排，但到時一定會幫手。

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