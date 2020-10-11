無綫前新聞主播柳俊江早前與老婆雷康怡的男友人涉打鬥被捕，之後傳出與太太鬧離婚，雖然事後他一直否認離婚一事，但於前晚深夜，他突然在私人facebook發表疑似離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」《蘋果》昨日聯絡柳俊江求證，截稿前未有回覆，不過發現夫婦二人已各自刪走Ig中與對方的合照。

柳俊江上月涉打鬥被捕，之後傳與結婚10年的太太雷康怡鬧離婚，當時柳俊江接受《蘋果》訪問時，以短訊回覆：「No！」 否認離婚。惟前晚深夜，柳俊江突然在私人fb賬戶，發表疑似離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」柳俊江與雷康怡於2003年開始拍拖，拍拖七年後，在2010年結婚，至今剛好17年。《蘋果》曾聯絡柳俊江求證是否離婚，但截稿前未有回覆。

獨留情人節合照

雷康怡上月9日與25歲男友人用膳期間，柳俊江突然出現，疑與男方發生爭執及大打出手，結果兩敗俱傷，兩男涉嫌在公眾地方打架，雙雙被捕。其後有關柳俊江被捕的消息傳出後，柳俊江在社交平台發文道歉，指自己衰衝動，事件源於一場誤會，又強調妻子是好太太、好媽媽，是無辜受牽連，自己就「全心全意愛我的家人」，令事件暫告一段落。

不過不足半個月，事情又再峯迴路轉。之前柳俊江和太太互相取消關注對方的Ig賬戶，柳俊江更鏟走跟太太的相片，只餘一張情人節合照，但昨日連這張「唯一」合照亦已靜悄悄地消失。至於在事發後未有進行「清相」行動的雷康怡，昨日亦將所有合照刪走，只剩下情人節合照，未知是一個紀念，還是大意留低。

與子女露營散心

柳俊江揚言「好為自己而活」，他前日亦帶住一對年幼子女去沙灘游水，晚上燒烤、露營看星星，自得其樂，他開心留言「Perfect Day」，但未見雷康怡蹤影，似乎分手不再是朋友。昨午3時許，柳俊江曾更新Ig，相中他和子女分別在沙灘中的三塊石頭寫上名字及日期，獨欠媽媽，他在相下留言：「Our first camping weekend」，似乎代表新的開始，但貼文之後不夠10分鐘他又刪走整個post。

現年39歲的柳俊江2010年離開無綫後，曾分別任職「香港愛護動物協會」及「九巴」，並不時會參與電影及電視劇演出，包括電視劇《瑪嘉烈與大衛》、電影《雛妓》、《空手道》及《逆流大叔》等。同樣是39歲的雷康怡則擅長玩豎琴，又自製豎琴、並創立品牌，兼在觀塘開教室。二人於2010年拉埋天窗，2014年雷康怡為柳俊江誕下囡囡Bella，兩年後再誕下囝囝Winston。去年雷康怡推出首張豎琴專輯《Healing Lullaby》，柳俊江為對方在眾籌網集資。柳俊江在元朗7.21事件中遇襲入院，雷康怡更說：「今生只嫁前線巴。」