add名人時尚｜54歲劉嘉玲試新風格 「女僕裝」超搶鏡

54歲的劉嘉玲靠行山keep fit，身材保養得宜，即使已踏入不惑之年，也能撐起不同的風格和設計。人緣甚廣的她日前在半山May Tower的億元複式豪宅為林建岳大女林恬兒（Emily ）預祝36歲生日，造型比壽星女更搶眼。

主角Emily 以Chanel 黑白格紋tweed 連身裙登場，優雅帶貴氣，而劉嘉玲則着上Miu Miu 的黑色連身裙。嘉玲姐今次選擇的設計在風格上更破格，挑戰甜美路線，連身裙胸前的白色衣領和裙身均以ruffles 飾邊，有種復古學院風兼女僕裝的感覺，又大騷美腿吸睛，站在細她18年的Emily 旁邊也不遜色。

另外，早前嘉玲姐主演的藝術電影《惑》（Always I Distrust）舉行首映，她着上Marine Serre 的拼色連身裙現身，style 同樣和以往成熟高貴的風格稍有分別。貼身的剪裁配合帶層次感的裙襬，型格中不失嫵媚，內搭品牌的印花裸色bodysuit，更添玩味和個性，令人眼前一亮。

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