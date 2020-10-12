甄珍台灣居家檢疫期間「失蹤」 警察踩上門調查

甄珍早前乘搭好友向華強夫婦私人飛機返台灣，並接受了14日居家檢疫，日前甄珍出關後接受台灣《蘋果新聞網》電話訪問時，表示幾十年來難得安靜獨處，每天打掃、整理行李，生活充實。不過第3日突然有兩名警察上門，原來是她誤將手機調較成靜音，里長一小時內連打3次電話給她也因而錯過，結果里長以為她偷走，於是派警察上門了解，始發現誤會一場，甄珍說：「我嚇到，以為發生甚麼大事兒。」她表示讓大家擔心實在抱歉。

甄珍農曆年返回香港後遇上武漢肺炎疫情爆發，超過半年沒返台灣，台灣家水電雜費等等只好委託妹妹銀霞處理。而今次因為向華強夫婦要到台灣陪新抱郭碧婷生B，所以她便跟向生向太一起返台，行程極為保密，只有家人跟幾個好友知道。她解釋保密原因說：「如果你們知道我回來，隔離期間一定會送東西過來，不想那麼麻煩大家。」而隔離期間，多半是銀霞把三餐食物送到家門口，甄珍說：「銀霞本來住我家，看我回來，馬上就嚇到搬回她自己的家。」甄珍表示居家檢疫期間邊吃零食邊看電視，所以身型有點變胖，還好隔離結束，可以飲食正常才瘦回來。

去年甄珍在高雄舉辦從影50年經典展非常成功，今年本移師新加坡舉辦，無奈因為疫情而暫定延至明年中舉行。而出關後的甄珍，日前出席時裝活動外，更參加了好友周丹薇創作展活動，並與導演李行合照留念。

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