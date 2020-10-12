陳家樂連詩雅戀情曝光後首個生日 預演婚禮對象另有其人

陳家樂今年6月初，被爆夜訪連詩雅香閨，之後再被拍到二人拖手行街照，戀情因此曝光。今日家樂34歲生日，依然要在大窩口開工拍廣告。不過經理人公司及廣告客戶亦很識做，為家樂預備一款足球蛋糕。

陳家樂話有工開已非常感恩，因為自疫情後所有工作計劃都被迫停頓，故生日願望想疫情早日過去：「到前排8月先開始多番啲工作，過幾日亦另有新廣告出，入面我同湯怡着婚嫁服，幫佢預演婚禮。」被問到跟連詩雅的戀情會否同步預演時，他笑言從來沒有認拍拖，跟對方只屬好朋友：「結婚當然我都想，但要搵到啱先，同埋唔會係短期內嘅事，做嘢先啦。」至於工作過後今晚是否跟「好朋友」有慶祝活動？他沒有正面回應，但承認有要求早開工：「希望可以唔使咁夜收工，約到朋友食飯。」又稱日前收到一份特別的禮物，問到是否但連詩雅送贈，他說：「收到親手造嘅足球蛋糕，但我唔會答你係定唔係。」

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