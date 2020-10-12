玉木宏新劇《極道主夫》昨日首播 神還原黑幫大佬勁晒腹肌

40歲日本型佬玉木宏兩個月前秘密做老竇，與他結婚兩年的35歲女星木南晴夏被爆低調生B，令初為人父的玉木宏努力拍劇賺奶粉錢。玉木宏主演的輕鬆喜劇《極道主夫》於昨日在日本首播，第一集平均收視率11.8%，成績不俗，劇集於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

《極道主夫》故事講述玉木宏飾演人稱「不死之龍」的前黑幫老大阿龍，金盆洗手後轉職做家庭主夫，每天都以殺氣騰騰的姿態打點家務，可是他的黑道氣質和主夫身份反差極大，因而鬧出一連串的爆笑趣事。為配合其黑幫大佬形象，玉木宏操弗減磅，鍛煉得一身肌肉，他在首集就脫衣大晒腹肌及紋身。除了玉木宏外，25女星川口春奈和《大叔的愛：LOVE or DEAD》男星志尊淳亦有份參演。《極道主夫》漫畫於2018年2月在漫畫網站連載，橫掃多個漫畫獎項、包括「全國書店店員精選推薦漫畫」第二名，累積發行量突破200萬本。

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