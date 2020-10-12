add名人時尚丨LV ｘ NBA 系列全面曝光 Paul Smith自揭50年彩條的秘密

時尚界每天每刻都有不同的聯乘、創作產生，買買買之外，了解設計背後的意義也很重要。

【Louis Vuitton】

Louis Vuitton X NBA 聯乘由年初爆出，已經令愛時尚的籃球迷大為瘋狂。早前聯乘系列的爬山鞋、LV圓筒手挽袋版本，陸續曝光。整個系列設計今日更全面公開，其中一件LV monogram logo壓紋加上籃球紋的真皮basketball jacket，最受注目！NBA 的三種配色：藍、紅、白設計貫穿整個系列，再加入灰色調。NBA人像logo化身為印花圖案，變作恤衫、外套上的印花、hip hop文化的chunky金鍊等。整個系列以籃球員的衣櫃為靈感，造型上也突破純運動風的街頭格調，既有斯文時尚的西裝、灰色連帽棉褸、運動褲也搭配恤衫、黑皮鞋，包容球員日與夜、打波與出席活動的完整生活意念。整個系列將於下月20日推出。

【Paul Smith 】

英國時裝設計師Paul Smith的個人品牌今年慶祝50周年，10月推出紀念書《Paul Smith》相集。由他本人親自挑選的50件收藏品，拍成相片收錄其中，從而揭露這些珍藏帶給他的創作靈感，亦探討了他半世紀的思想歷程與品牌精神。收藏品從一小包種子、一碟意大利麵，到家庭合照等，包含了他巴黎的首場時裝秀、在倫敦的Floral Street門市、品牌經典彩條的演變，以及Paul Smith近期的服裝系列與膠囊系列。其中，品牌最標記式的彩色條子，Paul Smith透露其實只是偶然得到這個靈感，因為在織布找紗線的時侯，難以看到它的顏色，只有將它纏繞在卡片上，才看出不同顏色的對比、差別及織出來的效果，彩色紗線並排的樣子，也無意間成為品牌的標記。

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