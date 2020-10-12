【此情不再】阿嬌閃嫁閃離

今年武漢肺炎疫情嚴峻，夫婦被迫困在同一空間，未知是否因此磨擦多，令娛樂圈傳出不少離婚消息。

鍾欣潼 賴弘國

鍾欣潼（阿嬌）前年5月閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，今年5月爆出二人已於今年3月初辦理離婚手續。據知結婚後不久阿嬌已提出離婚，因認為雙方認識兩個月就結婚，彼此未有太深了解。

艾威 Lisa

現年61歲的艾威與圈外太太Lisa今年5月分居，結束18年婚姻。他指離婚原因是兩人步伐未能一致，不涉及第三者。夫婦膝下無兒，2014年Lisa不幸生子宮巨瘤，艾威曾傾盡百萬積蓄為太太治病。

何猷啟 齊嬌

已故賭王何鴻燊三房獨子何猷啟，兩年前秘娶內地妻齊嬌，二人育有兩女。今年7月猷啟被拍到與21歲學生妹Alice於酒店房間密會，猷啟爆出偷食後翌日，即認已辦離婚手續，齊嬌更帶兩個囡囡返上海。

林曉峰 康子妮

50歲林曉峰和44歲康子妮結婚18載，育有兩個兒子，可是上月卻驚爆二人已簽字離婚，有指夫妻關係早在去年初已亮紅燈，男方曾試圖挽救婚姻，可惜康子妮去意已決，最終決定各行各路。

孟瑤 周磊

由王晶發掘的「晶女郎」孟瑤，2008年跟經營內衣生意的富二代周磊結婚，婚後育有一子Dustin，今年已經9歲。她上月在微博發文，指去年已回復單身，結束11年婚姻，兒子由二人共同撫養。