馮盈盈醫生舊愛否認婚訊 反面姊妹江嘉敏：原來你叫文浩

港姐馮盈盈（FYY）的前度醫生男友鍾文浩（Martin），日前被指疑入紙註冊結婚，不過昨晚他在社交網否認此事，更貼出一張車相，搞笑形容是「未婚車」。日前有報道指馮盈盈的前度男友Martin，疑在婚姻註冊處入紙結婚，湊巧他又在社交網貼了一張與一名長髮女伴合照，更寫上陳奕迅《幸福摩天輪》的歌詞︰「人間的跌盪，默默迎送。」與註冊結婚一事，不謀而合。

不過昨晚Martin在其社交網貼了一張車相，還留言謂︰「介紹番，我架未婚車。」更罕有地回應疑註冊結婚的傳聞，他寫︰「文浩呢個名係好common。」更用英文刻意寫住「not married yet」否認婚訊。Martin的帖文一出，不少朋友都有留言，當中就有曾與馮盈盈好姊妹，因今年5月去富豪船P而反目的江嘉敏，原來江嘉敏跟Martin仍是朋友，江嘉敏還留言︰「原來你叫文浩」。

其實馮盈盈選美時，高調承認有位圈外男友Martin，兩人拍拖4年曾一度同居，可惜相見好同住難，去年底兩人分手收場。最近馮盈盈與「大隻主播」鄭衍峰屢傳緋聞，至於Martin早前有傳與一名長髮女子現身流浮山睇日落，可見這對分手男女，已各自收拾心情，迎接新戀情。

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