林嘉欣茹素2年身體好 藉製作陶瓷探討人生

林嘉欣一向致力環保，今日在金鐘出席快餐店素食產品活動，在廣告片中她表現可愛，原來導演要求一次過完成拍攝，出來效果甚佳，她笑言女兒看後也很喜歡。

嘉欣表示茹素已有2年，她大讚茹素後益處多，身體也很健康，但她並沒有強求家人選擇，她說：「食齋最主要係減低碳排放，全球暖化情況嚴重，但我冇強迫阿女跟，始終佢發育期，唔食唔使感內疚，老公（袁劍偉）係食肉獸，因為佢有闢穀，每日只食一餐。」

自爆發武漢肺炎後，工作量減少，林嘉欣空出來的時間學整陶瓷，現時已變成興趣：「直情係迷戀呀！比返工更勤力，疫情期間有好多焦慮，我就用搓泥來探討人生。」她感覺很實在，製成品更用來送給朋友，自己希望有日家中有空間，讓她製作陶瓷。問到她可會跟老公效法電影《人鬼情未了》男女主角，重演搓泥的經典浪漫場面？她笑言：「唔會啦！佢哋搓嘅手勢唔正確，唔夠寫實，而且老公都冇興趣（製作陶瓷）。」

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