康華大陸拍劇遇驚險事 目擊司機被斬傷

康華今晚在觀塘舉行網上音樂會，並邀請好友阮兆祥和張子丰擔任嘉賓，康華指初入行時，曾與祥仔到大陸工作，卻遇上驚心動魄的場面：「我哋喺4層樓咁高嘅機動遊戲上，後來我哋落唔返嚟，因為壞咗，當時我畏高得好嚴重，我哋惟有爬落去，祥仔不停安慰我，佢話佢行先，就算跌落嚟都係擲死佢，所以我對佢印象好深刻；而子丰係我第一個MV嘅導演，又一齊拍過劇。」祥仔謙稱：「當年我作為師兄，盡量都會照顧後面嗰班，但彷彿已經係上個世紀嘅事。」

每次出埠工作，都有可能發生意料之外的事，祥仔透露在日本拍攝《奬門人》外景時，入住溫泉酒店曾經被鬼壓。康華亦表示在大陸拍劇曾有個經歷：「我哋拍完坐Van仔返酒店，但司機唔肯畀一個群眾演員喺一個方便位落車，於是呢個群眾演員call咗一班人劈傷司機，我驚到腳都軟晒，所以去第二度做嘢，對每個人都要有禮貌。」

康華更指登台時，試過有男性裝扮的女仔向她示愛。此外，早前有指祥仔疑將座駕停泊在雙黃線，被網民質疑他有特權，祥仔說：「呢啲咁小事又繼續提嚟做乜，邊個未停過喺雙黃線呀，但係藝人邊有特權㗎，每個人都有怨氣，睇下發洩喺邊個身上，我唔介意嘅，當然我唔會再泊喺黃線度啦！」康華指他這個行為是不正確示範。

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