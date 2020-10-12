愛的迷戀 | 80歲金牌作曲家筒美京平病逝 小鳳姐 汪阿姐都曾翻唱

日本著名作曲家筒美京平於本月7日因吸入性肺炎病逝，享年80歲。曾經唱過筒美京平作品的日本偶像多不勝數，包括鄉裕美、近藤真彥、小泉今日子、中山美穗等，而台灣歌手歐陽菲菲、翁倩玉、已故的鄧麗君亦是從他筆下誕生的巨星。筒美京平在過去50年來，創作過接近3,000首歌曲，由於武肺肺炎仍然持續，葬禮只會招待近親，而且暫時未有計劃舉行告別會。

筒美京平於1940年5月28日在東京都出生，1963年於青山學院大學畢業後，入職當時稱為寶麗多的環球音樂公司，並於1966年憑一曲《黃色檸檬》，正式以作曲家身份出道。筒美京平曾經為翁倩玉和歐陽菲菲創作過多首名曲，當中包括翁倩玉的名曲《愛的迷戀》，陳慧琳其後亦翻唱成《女人就是戀愛》，而徐小鳯的《風雨同路》也是出自家筒美京的手筆。此外，鄭少秋和汪明荃均改編過筒美京平不少作品，而陳秋霞的《六月天》及郭小霖的《愛情蝙蝠俠》亦分別改編自他的名曲，日本少年隊的《ABC》更被草蜢翻唱成廣東話版。

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