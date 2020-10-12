日本女星柴咲幸效力NTV台的新劇《35歲的少女》在前晚播出，39歲的她飾演只有10歲思想的女主角發揮精湛演技，54歲鈴木保奈美扮演其母親，特別以銀髮造型登場。適逢其四年前與圈中人Maiko結婚的舊愛妻夫木聰，在去年底榮升人父後，終於回歸日劇界賺奶粉錢，擔正TBS電視台昨晚開播的新劇《危險維納斯》，是他繼2004年夥拍柴咲幸的《Orange Days》後，相隔16年再為同台的周日劇場做男主角，舊愛互撼，成功掀起話題！

思想停留不老

柴咲幸自離開所屬事務所自立門戶後，不僅過其老闆癮，還在YouTube開設個人頻道踩過界吸金，反觀感情方面就交白卷，多年前與妻夫木聰甩拖後，又與中田英壽、長瀨智也等傳緋聞，但將近40歲仍然單身，寄情工作的她接拍新劇《35歲的少女》逢周六晚11時播出。柴咲幸在劇中飾演10歲時遇上意外而昏迷的望美，昏迷25年後，外形已經35歲，可是醒來後，其思想仍是個10歲女孩，而鈴木保奈美、橋本愛則演望美的母親和妹妹，同劇還有坂口健太郎、田中哲司、富田靖子參演，鈴木保奈美今次為角色變成銀髮族，挑戰老妝造型，與幸妹大鬥演技，當中幸妹在母親面前痛哭一幕，成功揣摩到小學生無助的神髓，獲網民大讚好戲。

東野圭吾名作

至於39歲的妻夫木聰亦有新劇《危險維納斯》同季對撼，故事改編自名作家東野圭吾的同名作品，他飾演主角手島伯朗是個充滿正義感的獸醫，劇中吉高由里子扮演的楓突然出現，並自稱是伯朗「弟婦」，要求他協助尋回已失蹤的同母異父弟弟明人，令伯朗重返繼父的大家族矢神家，捲入矢神家的30多億日圓（約2.2億港元）遺產爭奪恩怨。

妻夫木聰前日率拍檔吉高由里子、藤岡靛、中村杏出席記者會，談到他在首集中有一場被吉高兜巴星的場面，吉高竟出力掌摑，她解釋是不慣用右手，當時左手正拿着手袋，亦不想NG，所以一下子便投入地摑下去。劇中圍繞住豪門家族，故場景佈置亦花盡心機，藤岡靛透露從工作人員口中得知，單是場景的地毯已花費達1億日圓（約731萬港元）。另外，妻夫木聰前日開Ig宣傳新劇，22小時已破20萬人追隨，山田孝之、淺野忠信、水原希子等圈中人亦有follow。