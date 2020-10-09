最不傷害小粉紅感情嘅「台獨影片」 台灣獨立短片展正式上線丨果燃上架

「獨立電影」呢個term，畀人嘅感覺往往係一啲比較另類、題材特殊，或者好似「無乜人睇得明」嘅低成本電影。其實獨立電影有其廣泛定義，一般係指無大型商業投資、製作成本相對較低，因此亦不受商業束縛，令題材可以更多元化、可因應創作者的喜好自住地創作、拍攝。於某些國度，可能會稱為「微電影」，但我們還是稱之為「短片」較為清楚明白。微甚麼微？

香港都有獨立電影，自90年代初ifva嘅出現，推動咗香港獨立短片嘅發展，亦培育咗唔少具有實力嘅獨立電影人。但近年香港政治動盪，社會躁動，以致題材變得日趨政治化。而台灣因為老早已實行民主制度，所以題材會比較人文及社會性。果燃台精心挑選咗一系列台灣獨立短片，節目1會上架《釘子花》‧《救命》‧《臨時工》‧《霓虹》‧《他好嗎？》‧《小夏天》，有關於青春嘅，關於成長嘅，關於兩性嘅，關於貧窮嘅，言之有物但絕不沉重，推介畀喜歡台灣文化嘅你。呢批台灣獨立短片，全部跑過影展，攞過獎。絕對值得一睇。

《釘子花》，由賴建穎執導，榮獲第36屆金穗獎學生組最佳劇情片及提名第55屆金鐘獎最佳迷你劇集和最佳導演獎，講述一位草根人物的堅韌生命力，他是一個猶如釘子花般毫不亮麗精彩，也不容易被人察覺，卻擁有自己獨特生存方式的人——主角阿堂的妻子下海陪酒，阿堂卻打算重回運毒老本行、幹一大票以圖挽回妻子，偏偏又放不下失智母親與年幼兒子。矛盾衝突的人物結構撞起了人性與故事。

《救命》，吳季恩執導，榮獲第35屆金穗獎最佳學生作品及編劇獎，以及第15屆台北電影節最佳短片。人生，有時候總會迷路，但不管過程是如何殘酷，最後的結果還是經歷了成長——主角彥哲在班裏總是擔當欺凌別人的角色，一個晚上，彥哲無意中撞見了一位「叫救命」的女人。在救與不救之間、在欺騙與坦誠之間，彥哲竟然選擇了逃離，選擇了「看不見」。然而這樣的逃離，並沒有讓彥哲的良心好過——你的人生裏，又曾否遇上過這種遺憾與良心責備？

《他好嗎？》，與《救命》同屬吳季恩作品，榮獲第37屆金穗獎學生作品類優等獎，而兩位女演員亦獲得最佳演員獎，以及入圍第17屆台北電影節最佳短片獎。本片描述兩女一男間如春草初萌的曖昧情誼，單戀的隕滅與初戀的喜悅，只在一個轉身投籃的瞬間，劃分成心碎與心動的兩個世界。小情小愛的小故事，往往比史詩更動人細膩。本片以12分鐘為限，在短短的12分鐘之間，劇情說完，愛情已完。然而那份回香，卻久久不散。

《臨時工》，由曾榮獲國內外多項紀錄片獎項的女導演許慧如執導，入圍第55屆金馬獎最佳創作短片、第16屆山形國際紀錄片影展「亞洲千波萬波」競賽單元。本片以非典型紀錄片手法拍攝，聘僱三位真正的臨時工來扮演臨時工，以廢棄工廠作為電影舞台。對於這部電影，許慧如曾坦言︰「我自己是高雄人，這幾年來高雄有很大的改變，大家可能厭棄了又老又窮的高雄，那些曾經工業化的發展痕迹，好像被人們遺忘，在氣爆後才再度被發現。我覺得這些廢棄的、老舊的、髒污的過去，對我來說是重要的存在，所以用這種方式記錄下來。」

《霓虹》，係一齣動畫短片，榮獲第20屆台北電影節最佳動畫片獎及第40屆金穗獎學生作品類最佳動畫片獎，由當年只有23歲的盤思妤自編自導。從小喜歡畫畫看卡通電影，畢業於國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系的盤思妤，以都市艷麗的霓虹燈光，拼湊出男孩與女孩的愛情故事。因為相愛，所以互相觸碰時會發出橘紅色的霓虹光——盤思妤巧妙地利用霓虹概念，以獨特的視覺設計，表達純粹的曖昧情感，揭示出愛情的唯美。

《小夏天》，陳虹任導演，第36屆金穗獎首獎（Grand Prize) 、最佳攝影得獎作品以及2013年京都國際學生影展最佳影片獎和觀眾票選獎。與上述五套講及愛情與鄉情的電影不同，《小夏天》想說的是親情。十歲的女孩在面對哥哥即將過世的日子裏，凝視着這段靜止的時間之旅，於虛實之間穿梭冒險，曖昧於現在與過去的界線。這對年少兄妹，在告別前，他們一起走回生命的電影裏，走回夏日夜晚的秘密草原，在夏雨之前，在黑暗之後，兄妹的相逢猶如一場孤獨與溫暖的夢。雖然這是一場生離死別的故事，但同時也充滿了夏日生命力的氣息。

五位導演，六部短片，風格獨一無二。隨便你說三道四，撼動你五臟六腑，讓你在七上八下之間，一探九流十家之大成。這些台灣獨立短片，都不是吃素的。

台灣獨不獨立，不在本篇討論範圍之內，不過台灣獨立電影短片，自古以來，也值得以一份獨立於大陸視角嘅欣賞角度，去淺嚐、去細味。這一種懂得欣賞的心情，永遠無人能予以反制。

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