領展唔減租丨林雅詩時裝店慘蝕數十萬被迫結業 見文職獲取錄想試工

林雅詩（Grace）早前被搶男朋友，心情已跌落谷底，近大半年疫情關係，她經營近兩年的時裝店慘蝕數十萬。Grace日前在社交網透露領展不肯減租，即使一班員工再努力，亦難維持基本開支，宣佈結業。

Grace寫着：「光榮結業！多謝大家！這些日子經歷過人日最艱難，痛苦、傷心，感情、金錢損失。可能我天生勞碌命，人生沒有甚麼事情順利，人生真的很難，很大壓力，四處奔波去賺錢，已經習慣了這樣的日子，為了責任，不得不去做苦力。嘗試去做其他不情願的工作，被人指指點點，八卦是非。人睇我好，我睇人好，事情永遠係針唔吉（拮）到肉唔知痛。」她直言時裝店是她的心血，但逼不得已下仍要結業：「可惜社會環境下，也要痛苦做決定，加上租金昂貴，領展不減租，剛好租到10月到期，只有光榮結業。在此多謝一班努力員工，一班支持上水店客人。希望有機會再見。」

《蘋果》今日致電Grace，她透露今個月29日才正式結業，近日忙於減價清貨，她說：「本身租金6位數，但領展一啲都唔肯減，明白業主苦衷，但我哋夾中間都好難捱，頂唔到就要結業。」她直言不捨得顧客和員工：「員工好窩心，早前我感情受創唔食嘢，有個做夜班嘅煲埋湯我飲，當佢阿妹咁。」她自爆早前曾應徵做文職，笑着說：「有啲貪得意，呢兩年成日困住喺時裝店，都想知出面咩情況，大家都話好難搵嘢做，所以去試吓。」她透露見工過程順利，還被取錄：「我搵番N年前喺英國讀書嘅履歷，可能公司較注重英文，我話11月先返得到工，佢都話等我，見工嘅係女人，應該唔知我係邊個，哈哈。」Grace仍在考慮是否上班，最擔心被人認出，未來或報讀一些商業課程，待疫情緩和便會返大陸接洽商演活動。

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