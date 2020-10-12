美劇《艾蜜莉在巴黎》掀全球熱潮 鄭敬基老婆中毒Emily上身

Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）掀煲劇潮，連日在社交網被洗版，身在加拿大的鄭敬基和太太都「中毒」，今日鄭敬基在FB貼太太被Emily上身的相片，留言：「睇完《Emily in Paris》老婆話要間唔中打扮下，今次麻煩了！這是我在感恩節感恩的原因。p.s.還有旁邊自栽的一株小蕃茄。看到？」

網民留言讚：「睇Emily’s 時裝真係賞心悅目，難怪鄭太話要靚靚了」、「《Emily in Paris》好好睇 ， 鄭太也好好睇。」、「鄭太好好身材！」、「有老婆喺身邊陪伴，當然要感恩。」、「善良嘅人果然越睇越美麗。天使。」《艾蜜莉在巴黎》甫在全球上架即大受歡迎，在香港更力壓韓劇衝上收視之冠，劇中標榜靚人靚景靚衫，故事講述女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）從美國隻身到法國，遇上可怕上司、mean爆同事與靚仔鄰居Lucas Bravo，將時尚界的華麗繽紛、公關界的刻薄勢利，刻劃得抵死到肉。

鄭敬基接受《蘋果》電話訪問表示：「我有同老婆一齊睇呀，因為之前睇咗連串比較題材沉重劇集同紀錄片，佢揀咗呢齣睇，最初我話弊家伙，呢啲好似睇靚衫靚景，點知睇完第一集，覺得節奏都幾快，睇完第二集，不得了啦，裏面唔單止靚衫，可能自己未去過法國巴黎，覺得好新鮮，裏面啲人做嘢方式、形容到嗰個文化，我覺得劇情好睇，兩日就煲晒，裏面有啲輕鬆音樂，每睇到我哋都忍唔住跳一陣舞。」

至於老婆變Emily上身，鄭敬基笑說：「我老婆一直出門好快，眨吓眼閃電就搞掂，睇完呢齣劇之後，影咗呢張相，會唔會以後出門口都耐咗好多呢！」

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