呂麗君大女劉秀盈快將18歲 激罕晒與大劉舊照念父女情

大劉劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）於2014年分手，兩人育有17歲大女劉秀盈（Zoe）和10歲兒子劉子鋒，子女跟隨媽媽生活。Zoe將於本周五（16日）踏入18歲，喜歡跳芭蕾舞和音樂的她，早前還在YouTube開了個人頻道分享她的音樂片段。昨晚Zoe不知是否生日前夕，想起爸爸大劉，罕有地在其社交網貼了一張她只有5歲時，兩父女的溫馨合照。

相中Zoe伸出小手，一臉天真無邪的笑容輕撫爸爸大劉的面頰，而大劉抱住愛女一臉滿足，Zoe留言︰「Happy Father and Daughter day.」之後她還寫了有關這張相片的故事，她表示記得拍這張照片時，她當時只有5歲，正等着爸爸回家。當她等到爸爸回家時，看到爸爸剃了鬚，因爸爸知道他留鬍子時，鬚根尖尖的，她不太喜歡，所以看到爸爸剃了鬚，她感到很高興。Zoe還表示她撫摸住爸爸的臉，還讓他親吻，而那天晚上兩父女一齊玩摺紙，相中的大劉手上正拿住一張摺紙，十分溫馨。

Zoe在留言後面還Hashtag住「I love my dad」和「I love my family」，而Zoe的朋友亦在帖文下留言，讚她小時候好cute，Zoe亦有回覆對方。有不少網民讚她是「sweet daughter」，亦有網民留言謂︰「hope he know you rememer and love him（希望他知道和記得你愛他）。」

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