呂麗君大女劉秀盈快將18歲 激罕晒與大劉舊照念父女情

大劉劉鑾雄與舊愛呂麗君(現名呂姵霖)於2014年分手,兩人育有17歲大女劉秀盈(Zoe)和10歲兒子劉子鋒,子女跟隨媽媽生活。Zoe將於本周五(16日)踏入18歲,喜歡跳芭蕾舞和音樂的她,早前還在YouTube開了個人頻道分享她的音樂片段。昨晚Zoe不知是否生日前夕,想起爸爸大劉,罕有地在其社交網貼了一張她只有5歲時,兩父女的溫馨合照。

相中Zoe伸出小手,一臉天真無邪的笑容輕撫爸爸大劉的面頰,而大劉抱住愛女一臉滿足,Zoe留言︰「Happy Father and Daughter day.」之後她還寫了有關這張相片的故事,她表示記得拍這張照片時,她當時只有5歲,正等着爸爸回家。當她等到爸爸回家時,看到爸爸剃了鬚,因爸爸知道他留鬍子時,鬚根尖尖的,她不太喜歡,所以看到爸爸剃了鬚,她感到很高興。Zoe還表示她撫摸住爸爸的臉,還讓他親吻,而那天晚上兩父女一齊玩摺紙,相中的大劉手上正拿住一張摺紙,十分溫馨。

Zoe在留言後面還Hashtag住「I love my dad」和「I love my family」,而Zoe的朋友亦在帖文下留言,讚她小時候好cute,Zoe亦有回覆對方。有不少網民讚她是「sweet daughter」,亦有網民留言謂︰「hope he know you rememer and love him(希望他知道和記得你愛他)。」

