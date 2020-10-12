曾月入6千萬丨55歲野村宏伸再陷困境 為4歲幼女決不逃避

現年55歲的日本男星野村宏伸，曾屬80年代的人氣小生，夥拍田原俊彥的經典日劇《阿Sir正傳》也曾在香港播出，雖然他出身自富裕家庭，但屬家族生意的工廠在其就讀高校一年級時倒閉，之後便與家人過着漂泊生活，父母離婚更令一家人決裂。

野村宏伸走紅後，於高峯期曾月入6千萬日圓（約438萬港元），1993年亦於一年內賺逾億（逾731萬港元）收入，在28歲時決定報答母親，購入位於世田谷居的獨立屋與母同住，當時寓所市值達2.4億日圓（約1千755萬港元），野村落訂1億日圓（約731萬港元），並分期20年供款，但撞正泡沫經濟時期，每月利息令他相當吃力，加上工作量大減，生活拮据隨即陷入了人生低潮。

90年代中期開始，野村宏伸變得人氣低迷，他與前妻在2009年離婚，共有兩個兒女，更要賣樓及欠下周身債。五年前，野村宣佈娶年輕15歲的髮型師女友，翌年以51歲之齡再做老竇，細女現在只得4歲，野村宏伸自言數年前決定由零開始，目前開設個人事務所接job，可是今年受到武漢肺炎疫情影響，已接的工作包括舞台劇也被迫取消，幾乎沒有收入，近日他接受雜誌《婦人公論》訪問稱：「住豪宅揸名車已毫不關心，比起任何東西，現在最重要是守護家人。」野村亦要為年老後打算，他自言累積以往經驗，令他覺得現在遇到困難更加不應逃避。

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