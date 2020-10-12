家事法庭丨周永恒家暴趙頌茹 胡漢清禁母親莊永楚返大宅

陳慧琳的奶奶被女兒劉建芝多番威嚇和騷擾，以及襲擊她，故入稟向法庭申請禁制令，阻止女兒接近她的寓所。雖然有言「清官難審家庭事」，不過當家人之間出現糾紛又解決不來時，大多都會向法庭求助。過往有不少藝人都曾將家事搬上法庭，當中有金錢糾紛、撫養權問題以及感情爭執等。

胡漢清 莊永楚

資深大律師胡漢清於2013年跟母親莊永楚反目，當時胡漢清更一度禁止母親返回香港沙宣道住所。原本定居加拿大的莊永楚表示，1997年移民時，賣掉麥當勞道的大屋，套現逾千萬現金，她指當時自己將該筆現金交由兒子胡漢清保管，而自己於2002在上海購入大宅居住，之後便上海、加拿大兩邊住。2013年胡漢清跟江希文結婚，當時正居住於上海的莊永楚未有出席兒子婚禮，只是托好友送上禮物，豈料婚禮過後不久，莊永楚便收到胡漢清委托上海律師通知，指她要於限期前搬離上海的住所，而香港沙宣道大宅亦禁她進入。事件一度引發爭產風波，當時更差點鬧上法庭，但相隔個多月後，胡氏母子卻發出共同聲明，表示母子之間的關係已冰釋前嫌。

陳復生 何東舜銘

息影藝人陳復生（現名陳薇光） 與何東舜銘於1989結婚，二人婚姻維持了20年，於2009年離婚，當時二人為離婚一事鬧上家事法庭。2013年家事法庭裁定，何東舜銘需每月為他與陳復生所生的一對子女，支付1.5萬元教育費，及每月5萬元的生活費，另外亦需一筆過為陳復生，支付1.2億港元的贍養費。因贍養費爭拗問題，何東舜銘的母親十姑娘曾一度介入，並向法庭申請參與兒子離婚贍養費官司，但最終被拒，十姑娘更須付訟費。2016年陳復生以十姑娘未有付清訟費為由，向高等法院申請對方破產，同年6月十姑娘付清逾1,120萬元費用，破產呈請才正式撤回。翌年，陳復生再次入稟高院法院，申請何東舜銘破產。

周永恒 趙頌茹

周永恒跟趙頌茹於2010年結婚，兩人育有兩名女兒。人前恩愛，但兩人於2014年驚爆周永恒家暴趙頌茹，更令對方臉部受傷，須入院縫六針。及後周永恒又爆出搭上劉依靜（Ruby），事件令趙頌茹傷心欲絕，更帶同兩女回娘家居住。豈料周永恒到趙頌茹娘家門外大吵大鬧，更口出狂言要殺人，趙頌茹鄰居因擔心釀成命案而報警，最終兩人於2018年簽紙離婚。

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