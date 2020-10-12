傅珮嘉返港接受隔離 開電視見CCTVB搞到心緒不寧

傅珮嘉昨日與丈夫及兒子周祐銘（Jasper）從台灣返港，一家三口入住位於荃灣的酒店接受14日隔離，她在IG Story貼相及短片分享過程。由於活動空間只有酒店房，最大的娛樂便是看電視，不過，傅珮嘉一開電視便心情變差，她在照片上寫道：「開電視看到CCTVB就心緒不寧」。

由台灣返香港，雖然只是短短1個多鐘航程，從傅珮嘉分享的相及短片中看到，他們一家防疫裝備非常齊全，身穿整套防疫衣服外，Jasper更戴上面罩及高規格的3M口罩。9歲大的Jasper雖然全身包到實一實，仍無阻他天真活潑個性，坐在手拖篋上於機場禁區內滑行。他們一家跟其他抵港人士一樣，先被安排到位於亞洲博覽館的檢疫中心接受檢測，但在等候過程中花了很長時間，令傅珮嘉也忍不住反眼，在相片上寫着 :「幹 這一輪過程我翻了一百個白眼」，父子兩人惟有靠玩電話來消磨時間。

一家三口差不多花上一日時間，才能順利入住位於荃灣的酒店，接受14日隔離，傅珮嘉感恩可以獲分配到家庭房。他們房間的枱面放滿在台灣帶回來的乾糧、零食及杯麵，為衞生起見，更自備了私家床單及枕頭套，廁所及浴室地上也舖了毛巾。接受隔離期間，傅珮嘉已準備好一項非常有意義的活動給自己及父子，便是齊齊做運動減肥等出關。

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