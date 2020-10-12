大發BB疫情下復課 昇材外語水平高達小六程度

今年武漢肺炎在全球肆虐，不少人生活受到影響，特別是各國的學生都停課或留在家中以遙距方式上課。不過未知韓國疫情是否緩和，曾演出人氣育兒節目《超人回來了》的大發BB及雪雅、秀雅兩名家姐，今日穿上校服重返校園。

大發BB的媽媽今日在IG上載了三姊弟的合照，留言寫道：「第一天回小學，感激的日子。」相中大發BB及家姐都戴住口罩，明顯做足防疫措施，獲不少fans大讚三人可愛，但與兩個姐姐興奮地擺出甫士相比，大發BB就一臉看似未睡醒的表情。同時有網民發現，下月才踏入6歲的大發BB似乎提早了一年入讀小學。

另外，早年同樣曾演出《超人回來了》的高志溶、高昇材父子，將亮相明日播出的MBC節目《學習就是金錢？》。專家看到高志溶及老婆許陽林對昇材的教育後，大讚昇材有出色的集中力和快速學習能力，而昇材的外語水平亦十分高，已相當於韓國小學5、6年級、美國小學1年級。許陽林又向專家透露育兒的苦惱：「昇材對所有事物都很有好奇心，但卻只有三分鐘熱度。而昇材明年要入讀小學，要準備不少資料，但因為我是在職媽媽，太遲才了解這方面的事，所以有點擔心。」

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