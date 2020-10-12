合作11年丨Krystal離開SM事務所 加盟做鄭麗媛師妹

韓國女團f(x)出身的25歲女星Krystal，於2009年隨組合出道，已跟SM事務所合作11年。早於今年8月已傳Krystal將會離巢，當時SM表示正跟Krystal商討續約的事，但今日就有報道指，Krystal決定離開SM，加盟H&娛樂。

據韓媒《體育朝鮮》報道，Krystal確定和H&娛樂簽約，將成為孫丹菲、鄭麗媛、郭東延等人的同門師妹，專注做演員。而H&娛樂方面表示：「可以和多才多藝的Krystal一起重新出發非常開心，她作為歌手出道後，在全球擁有一定的人氣，在演員路上將展現更深層的演技，公司會盡全力推動她進行更多樣的活動。」

此外，f(x)早已名存實亡，已故前成員Sulli於2015年退團，隊長兼中國成員Victoria（宋茜）、Amber及Luna先後亦於去年不續約，並離開SM。

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