紀錄片月底上映丨楊千嬅爭贏陳奕迅奪12月紅館檔期 開騷慶出道25周年

武漢肺炎疫情爆發大半年以來，對全球的民生、經濟造成不同程度的影響，近日隨着各地疫情受控狀況，部份地區已逐步回復生活「正軌」，其中台灣不單舉行大型演唱會，更先後舉行金鐘獎及金曲獎等大型頒獎禮。惟香港至今仍有零星的確診個案，加上限聚令的關係，娛樂事業大受影響。不過，在疫境下，仍有人以實質行動表示自己有信心，就是心口掛着「勇」字的楊千嬅！

據知，千嬅已入紙紅館，成功申請今年12月的檔期，更成功揮低好友陳奕迅（Eason）搶得這個黃金檔。香港自去年有社會運動以來，已有不少演唱會宣佈延期，甚至取消，當中包括原定去年舉行跨年騷的Eason。而在去年3月開展首個世界巡迴演唱會、慶祝出道25周年的千嬅，早已打定算盤揀香港作為巡迴騷的最終站。

《蘋果》得悉，千嬅打算本月底推出紀錄片，記下自己出道25年來的點滴，同時，配合電影上映，她將於12月中舉行演唱會，場數為5至10場，為自己出道4分1世紀這個大日子，留下光輝的一頁。

不過，有鑑於政府仍未放寬限聚令，本地疫情亦未完全受控，所以一切計劃仍有待落實，政府一日未轉綠燈，所有計劃都不能實行；假若疫情持續，千嬅的開騷大計亦會泡湯。

其實有不少演唱會均受疫情影響，好像張敬軒原定去年11月舉行「張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會」，並改期至今年11月補演，惟疫情未明朗化，主辦商日前才出過通告，表示會密切留意疫情發展，再決定是否取消演唱會。如果張敬軒開不成騷，千嬅很有可能成為疫後首個舉行大型售票演唱會的歌手。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！