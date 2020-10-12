The Wanted成員Tom Parker患腦腫瘤 或只剩3個月命

英國組合The Wanted成員Tom Parker，於IG表示自己患上腦腫瘤，他與太太Kelsey感到相當傷痛，但就決心要努力對抗病魔。

32歲的Tom表示自己患上了第4期的膠質母細胞瘤，現時正接受放射療法與化療，希望能延長壽命，但腫瘤就未能透過手術切除。他於IG貼出自己與正懷孕的太太Kelsey及女兒Aurelia Rose之相片，表示：「這絕不容易講，但我被診斷出患有腦腫瘤，現時正接受治療，我們考慮了很久之後，決定與其躲開與保守秘密，不如向大家講出詳細情況，讓大家都知道事實真相。」專家估計，此病患者可能只得3個月至18個月命。The Wanted於2009年成立，代表作包括《All Time Low》、《Heart Vacancy》與《Glad You Came》等等，現時組合正無限期休團。

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