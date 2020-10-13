劉亞仁為新片狂食炸雞零食 增肥33磅凸腩示人

韓國男星劉亞仁今年再出演新片《無聲無息》，劉亞仁今早接受韓媒訪問時，透露自己為了新片角色而增肥33磅（15kg）。

《無聲無息》講述因為將被綁架的孩子託付給已死去的委託人，兩名男子成了誘拐犯，將展開的一連串危險故事。劉亞仁飾演一位一句話都沒說，只是默默為犯罪組織善後的清理工，為了生活而努力的底下層角色。

劉亞仁為了角色而剃髮和增重33磅，以破格的形象示人。劉亞仁表示：「透過作品展現如此極端的變化還是第一次。 」劉亞仁坦言為了角色增肥「真的很辛苦」，表示：「導演其實希望再肥一點，我拍攝的時候身體會自動減肥，很難維持到那種程度。休息的時候可以吃4至5餐來增重，不過拍攝的時候要維持起來就有點困難。」據知他透過食炸雞及大量零食來增肥，而他今次於電影中更有凸肚腩的場面，跟以往的型男造型截然不同。當被問到減肥的秘訣時，劉亞仁就笑言：「如果不努力增肥的話，自然就可以減重。」

而《無聲無息》將於後日在韓國上映。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB