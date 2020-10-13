美國隊長被拋棄丨莉莉詹絲偷食有婦之夫杜明歷 當街錫頸擁抱

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）今年7月與英國美女演員，「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）前後腳上酒店，因而傳出拍拖，不過於周日，莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特（Dominic West）當街攬攬錫頸，棄美國隊長轉做第三者。

莉莉詹絲與杜明歷韋斯特現正於羅馬拍攝，然而卻同時撻着，二人被影到當眾錫頸，之後杜明歷又從後抱住莉莉，一同踩同一架滑板車。消息人士指，二人已經於酒店同度兩晚春宵。杜明歷韋斯特與愛爾蘭設計師Catherine FitzGerald結婚10年，二人育有4名子女。Catherine的友人爆料，指杜明歷完全不聽老婆電話，Catherine感到極度心碎，也一直以為二人的婚姻相當穩固。

莉莉詹絲曾與《王冠》（The Crown）男主角「菲臘親王」馬特史密 夫（Matt Smith）拍拖多年，上年尾分手後曾傳出復合，但到7月就轉投美國隊長懷抱，但如今看來，隊長並非莉莉真命天子。

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