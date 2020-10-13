湯唯再拍韓片 首度合作《原罪犯》導演朴贊郁新作

跟韓國導演金泰勇因合作電影《晚秋》而撻着的41歲的大陸女星湯唯，今年似乎專注拍韓片，繼落實和老公金泰勇再次合作，夫妻檔合作拍攝《Wonderland》外，據韓媒今日報道，湯唯亦確定接拍經典韓片《原罪犯》導演朴贊郁執導的新片《分手的決心》（音譯）。

《分手的決心》由朴贊郁執導、並由湯唯、朴海日、李貞賢、高庚杓等人出演，電影講述刑警海俊（朴海日飾）到山上調查一宗死亡案件時，在與死者的妻子徐婡（湯唯飾）相遇後，二人因懷疑與關心而展開的故事。朴海日在片中飾演彬彬有禮、性格嚴謹的警察，為了查案不分晝夜地進行調查，不過當認識內心難以捉摸的湯唯後就開始出現了動搖，同時兩人的關係將為電影帶來懸念和緊張感。

今次朴贊郁繼《下女誘罪》後再與編劇鄭瑞京合作，當中湯唯、朴海日、高庚杓等人與朴贊郁第一次合作，而李貞賢則繼短片《波瀾萬丈》後再與導演合作。在片中李貞賢將飾演朴海日的妻子，高庚杓則飾演朴海日的後輩刑警。《分手的決心》目前正在籌備拍攝，預計今個月開拍。

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