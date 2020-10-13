莊文強明年開拍《金手指》 偉仔霆鋒加入大陸反貪系列

莊文強繼《無雙》後，最近正籌拍由英皇投資新片《金手指》，主演有梁朝偉和謝霆鋒兩位影帝，電影已取得大陸開拍批文，是一部廉政反貪的動作片，製作成本約2億人民幣。影片預計明年開拍、港中兩地取景拍攝，今日蘋果向Mani求證，她表示：「係有呢個項目，但裏面主角角色全部未定。」問霆鋒、偉仔是否落實拍攝？Mani表示：「全部未落實。」據悉，該片故事是講述80年代一間香港上市公司在幾年間從崛起到清盤，公司主席從股民偶像變成過街老鼠。廉政公署全員跨國追查15年，公司百億市值蒸發，動搖整個上流社會，揭開商場黑暗。

由於大陸近年鼓勵電影公司開拍反貪題材電影，黃百鳴監製、林德祿執導、古天樂、林家棟與張智霖主演的反貪《風暴》系列已經拍了5部，而且票房是一部比一部理想。去年英皇想分一杯羹，加入開拍反貪題材電影，以莊文強老拍檔麥兆輝執導、劉青雲、張家輝和林嘉欣主演的《廉政風雲》交功課，只可惜該片在去年春節檔期上映，但口碑和票房都不算太理想，今次英皇再找莊文強加入拍反貪題材電影，自然希望可以收復失地，因上次莊文強為英皇開拍的《無》片收了12億，也算是福將。

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