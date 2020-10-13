鍾麗淇大女克服脊椎側彎穩步向前 周家蔚：每步對媽媽來說意義重大

鍾麗淇與老公Nardone Ruggero一直努力照顧大女Isabella和細女Michela，大女Isabella於6個月大時被醫生確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，小時候手腳軟弱無力，失去自理能力，一度被斷言不能走路、更曾被診斷活不過兩歲，不過鍾麗淇沒氣餒，在一家人互相支持下，Isabella目前就讀特殊學校，健康快樂地成長。

大女Isabella今年7月確診脊柱側彎，要每日鍛煉肌肉、一個星期做兩次脊椎護理、游水等，憑着父母及家人照顧，今日鍾麗淇在IG貼Isabella成功由爺爺扶着手臂，見她克服脊椎側彎，穩步向前行，Isabella展露開心笑容，看來病情已稍為有改善，鍾麗淇亦相當感動。她指在生命歷程中，充滿愛心的家庭，一直支持和關愛，也感謝家裏的愛犬也鼓勵Isabella走路，好友周家蔚、佘詩曼及周家怡亦留言稱為Isabella感到驕傲，她的每一步對媽媽鍾麗淇來說意義重大。

鍾麗淇曾說Isabella出世時，與其他BB沒分別，直到6個月大時，Isabella發燒及抽筋一個鐘，最終確診患罕有基因病，每月要花上幾萬元的治療費用，為保護愛女，鍾麗淇一直未有讓愛女曝光，直至Isabella情況比以前穩定，她才坦白Isabella的病情。要照顧病患兒童，鍾麗淇也經歷人生一課，學懂以笑面對外界不友善的目光，她不希望愛女與外界隔絕，她會盡量向外人解釋愛女病況，望別人不要用奇怪的目光盯着愛女，即使愛女Isabella走路不穩，但靠着家人扶持及幫助，讓愛女一步一步接觸人群。

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