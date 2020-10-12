愛回家丨22歲「朱凌凌」吳偉豪秘戀大十年金毛索女 酒店Staycation遮面自拍

22歲的「朱凌凌」吳偉豪（Ricco）憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，外表青靚白淨有點似混血兒，加上六嚿腹肌，俘虜不少觀眾的心。劇中朱凌凌和金城安（周嘉洛飾演）既是兄弟，又互相鬥嘴，被網民戲言：「朱Ling永遠都係安仔！」如此高質小鮮肉，現實中當然唔會「咁dry」，日前有讀者李先生 （化名）爆料，指Ricco與一名金毛索女Charlotte在酒店房內玩自拍，相片更是從女方的社交網上流出。

據了解，金毛索女Charlotte年約32歲，比Ricco大足足十年，雖然是姊弟戀，但Charlotte保養得宜，經常在社交網上載性感照，大騷誘人身材。雙十節當日，Charlotte在社交網放閃，貼出與男友去酒店staycation的恩愛合照，但卻很保護另一半，刻意將男方的樣貌遮掩，一時用手機，一時用口罩及卡通黑超，把男方身份保持神秘，她透露自己「staycation cuz no vacation」。讀者李先生稱：「咁啱睇到朱凌凌個IG，件衫、手錶同髮型一模一樣，所以認得出。」

Ricco上周四（8號）在社交網貼出單人相，透露自己身處香港的Hyatt Centric Victoria Harbour Hotel（維港凱悅尚萃酒店），他穿上一件直間恤衫配黑色手錶，懶洋洋躺在大床上，又到甚有情調的餐廳食飯兼飲紅酒，以英文留言：「有時任何人都會想留點時間給自己，去休息、去調整內心，特別是生活在充滿壓力的香港，經過數個月對度假甚至staycation的渴望後，終於到我喇，呢度房靚，嘢食好味，景又靚，到你未？」而對比Charlotte與神秘男合照，Ricco無論衣着打扮及酒店背景，確實如出一轍；Ricco與Charlotte亦是IG上的朋友，Charlotte每上載一張靚相，Ricco都有畀like，其中一張大床背景照片，與Ricco的大床相亦是一模一樣，令戀情意外曝光。

吳偉豪昨日回覆傳媒時承認是相中人，他說：「嗰個係我，但我哋想低調（感情事）。」對於姊弟戀，他說：「唔需要評論。」數分鐘後，記者再次嘗試查看Charlotte IG，發現她已將IG轉做private，明顯收到吳偉豪通水，動作迅速。

吳偉豪出身小康之家，父母是公務員，他自小在國際學校讀書，說得一口流利英語。他曾在訪問中透露自己的偶像是劉德華和吳彥祖，欣賞劉德華失聲都要唱到最後一刻，又難忘吳彥祖在《新警察故事》的演技，說：「佢以殺警為目標，雖然係反派，但係最有型格嘅反派。」2015年，吳偉豪獲父母鼓勵做演員，毅然放棄升讀大學，參加藝員訓練班，入行不久便有機會做處境劇。而他還有3位兄弟，大哥是香港消防處消防隊長，二哥早前到澳洲培訓投考機師，弟弟則是模特兒，4兄弟外形都非常討好。

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