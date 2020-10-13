鮎川圓之父丨《橙路》作者松本泉病逝 終年61歲

日本經典動漫作品《橙路》於80至90年代風靡港日年輕人，可惜漫畫作者松本泉今日傳來死訊，日媒證實松本泉在本月6日在醫院離世，終年61歲。

松本泉離世噩耗在其官方網站公佈，據知他是在2004年發現患上低腦脊液容量病症（Cerebrospinal Fluid Hypovolemia），近年其健康欠佳，更因病情出現頭痛、耳鳴、視力下降及疲倦等症狀，他近年積抗病望能再度執筆，但跟病魔搏鬥至今年與世長辭，令大批動漫迷大感惋惜，他的喪禮日前已低調進行。

松本泉原名寺島一彌，1958年生於富山縣高崗市，代表作有《橙路》、《芝麻街》等，他在26歲時發表的《橙路》，從1984年連載至1987年，單行本全18冊，故事講述男主角春日恭介來自一個超能力家庭，他與上不良女神鮎川圓，並跟短髮爽朗的檜山光發展出三角關係，被拍成動畫版後更加大受歡迎，阿圓當年曾長期登上最受歡迎動畫女角的排行榜。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！