《橙路》漫畫家松本泉病逝 女主角阿圓靈感來自中森明菜

日本經典動漫作品《橙路》曾在80至90年代期間大受歡迎，可惜漫畫作者松本泉今日傳來死訊，當地媒體證實松本泉已在本月6日在醫院離世，終年61歲。

松本泉原名寺島一彌，1958年生於富山縣高岡市，兒時因車禍而患上腦脊液病，高中畢業後到東京發展，並加入漫畫界，代表作《橙路》是在他26歲時發表，從1984年連載至1987年，單行本全18冊，總銷量多達2千萬本。

《橙路》於1987年製作成為電視動畫後風靡年輕人，之後再搬上大銀幕及推出OVA。故事中的女主角鮎川圓，成為了動漫迷眼中的完美女神，原來松本泉當年情迷一代歌姬中森明菜，他曾經公開談及創作《橙路》初時，主角阿圓是參照明菜作為藍本，松本泉在訪問中表示：「當初是以中森明菜為角色雛形，是我心目中的理想女友典範。」至於聲演動畫版男主角春日恭介的古谷徹，今日在Twitter上留言哀悼，並對松本泉的離世感到震驚。

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