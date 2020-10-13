50歲張庭用美肌filter成癮 下令禁員工post自己原相

曾拍大陸劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐III》、現年50歲的台灣藝人張庭，近年已經淡出娛樂圈，跟同樣本為台灣藝人的老公林瑞陽，在大陸從商做生意。主力打理自家美容護膚品牌的張庭，近日就被網民爆料，指她在跟員工開會時，表明不允許員工以普通相機拍下她的容貌，一定要加上美白filter，或是執過圖先可以放上網，張庭仲話如果一經發現她的原相出現在網絡上，她一定會封鎖該員工的賬號。

雖然平日有保養及打扮，但畢竟已年到半百，張庭臉上或多或少也有些歲月的痕跡，不過由於要靠自己為品牌作生招牌，故她平日拍片或是影相放上社交平台，都一定會加上美肌、美白等Filter，以確保自己美魔女的稱號。但近日網上就有一段張庭對員工「訓話」的短片，內容是她到公司巡視業務時，被員工圍着拍照。張庭見到員工們都紛紛舉機拍照，於是就表示：「再警告你們，再用原圖拍我，我經理人刷到就把你們封號了。」有員工以為張庭只是開玩笑，於是擦鞋地表示：「原圖最美。」豈料張庭聞言後即謂：「好，你第一個被封！」還叫身旁的經理人記下該員工的名字，查看對方有否將自己的原相放上網。

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