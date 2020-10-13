MOMOLAND前成員遭狂迷騷擾 妍雨愁爆發文：要搬家了

韓國女團MOMOLAND的24歲前成員妍雨近日有份出演由金喜善和周元主演的人氣劇《Alice》，她昨日在IG即時動態自爆遭瘋狂fans騷擾，令她揚言為了避開狂迷而被迫搬家。

妍雨先發表「拜託不要來我家附近」的帖子，之後更公開了身份不明的人傳來的訊息，該訊息寫道：「如果在家的話，一個小時後出來吧，11點之前不來就走。」不少fans都留言擔心妍雨的情況，而妍雨亦即開live與fans交流及報平安。妍雨於直播中表示：「為了避開總是來找我的跟蹤狂，我要搬家了。」其後再透露該名狂迷已就事件道歉，所以亦刪除了有關的留言。

而不少fans就向妍雨所屬的事務所反映不滿：「看到妍雨因跟蹤狂感到不安和痛苦，非常生氣，希望事務所採取措施。」妍雨於2016年以MOMOLAND成員身份出道，擔當組合的Rapper，不過去年11月宣佈退團，表示想專心當演員，目前正出演《Alice》，於劇中飾演金喜善無血緣關係的妹妹。

另外，有「韓國第一大美人」之稱的43歲金喜善，昨日在IG上載穿上閃令令高貴晚裝的照片，透露正在認真進行拍攝。當中可見金喜善大騷一雙美腿，顯得雍容華貴。

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