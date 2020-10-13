Krystal谷新劇丨宋承憲自爆理想型 真情剖白感觸落淚

韓國44歲型男宋承憲繼早前出演綜藝節目《我獨自生活》後，近日又出演另一綜藝節目《感性露營》，並擔任首集的嘉賓，節目將於今晚首播。

《感性露營》由5位女星A Pink成員娜恩、朴素丹、MAMAMOO成員頌樂、朴娜萊及安英美一同出演，5人會搭露營車到訪各韓國名勝，每集邀請不同的嘉賓。宋承憲因為早前和娜恩合作劇集《一起吃晚餐嗎》而答允任嘉賓，並和眾人尋找慶南南海的異國風光和名勝，享受瑞士風格的露營。

節目組今日公開最新預告，自稱是娜恩等人的司機和搬運工人的宋承憲，在現場不僅努力工作，還展現了廚藝。當中宋承憲更自爆其理想型是現年53歲的歌謠界始祖精靈姜修智，在現場更即席表演唱歌，令眾人大感驚喜。宋承憲在節目內亦真情剖白，表示：「因為繁忙的日程沒能經常去旅行，雖然今次是拍節目，但是能得到治癒，太好了。」同時宋承憲亦有向眾人分享了他從未說出口的心底話，更在現場流下眼淚。

《感性露營》製作組表示：「這是宋承憲在綜藝節目中不常見魅力的一次機會，宋承憲和出演者之間史無前例的默契度，讓人聯想起情景喜劇。」而宋承憲亦有在IG公開新相，為節目造勢。

另外，曾與宋承憲合作劇集《Player》的Krystal，她和張東潤主演的OCN新劇《Search》將於周六首播，Krystal今日和一眾演員現身發佈會。Krystal在劇中有不少動作場面，她坦言因為之前在《Player》中已試過動作戲份，所以今次就覺得很輕鬆，只是做軍人時的動作有點不一樣，而Krystal的表現則獲導演大讚。

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