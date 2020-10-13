林子博罕癌妻全身嚴重水腫 周四要再入院治療

去年慘食大台無情雞的無綫娛樂新聞台前主播林子博，結婚17年太太董燕君（Shirley）去年確診罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，今年8月情況轉壞，為讓太太接受費用昂貴的「幹細胞治療」，子博公開籌募醫療費用，結果獲不少有心人支持，在上周Shirley打了第一針治療。

《蘋果》記者昨日跟子博聯絡，問到太太情況時，他說：「佢今個星期四要再入院，因為全身水腫情況好嚴重，醫生要check咗之後再同佢轉藥，而入院前就再打第二枝幹細胞針。」

子博為香港開電視演出的減肥真人騷《大叔要變身》前晚播出第一集，子博太太和一對子女都有捧場，他說：「我今年49歲，我太太話識我嗰陣係o靚仔，而家就變咗阿叔，好希望我回復以前身型喎。我而家肥到170磅，所以希望喺3個月內減20磅，暫時嚟講我減咗7磅，我同太太講，我而家就努力減肥同搵錢，你就專心醫病，大家一齊加油，等你康復之後，我哋一齊再影過輯靚婚紗相。」

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