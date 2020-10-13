吳雲甫榮升爸爸丨老婆陣痛廿幾個鐘 順產變剖腹生B女

今年39歲的吳雲甫（Owen）今日正式榮升爸爸，其女兒今日凌晨出世，Owen笑指由於囡囡比較頑皮，搞到老婆林瑋如（Jackie）陣痛廿多小時後，要由原先順產變成剖腹生產，幸好母女平安，囡囡更重7.3磅。

Owen在IG分享了抱着女兒的首張合照，並留言說：「小姐，初次見面，嘴啖先啦！做乜咁嘅面口啊？嫌棄我冇刷牙冇gel頭咩？係你搞咗我同你呀媽25個鐘無瞓，叫極你都唔肯出嚟，先至搞到我咁嘅樣咋喎。是日被BB媽媽委派的工作：未有工作，啱啱生完媽媽太累，未得閒理我哋。老婆辛苦你了。」

Owen接受《蘋果》電話訪問說：「囡囡似媽咪，好多古靈精怪表情。太太原先順產，喺前日凌晨3點穿羊水，之後即刻送佢入東區醫院，點知搞咗廿幾個鐘都搞唔掂要開刀。」Owen透露，女兒出世比原定預產期10月30日早了很多，前日Owen還與太太及姨甥到海洋公園玩，可能因為太太走路多了，令女兒提早出來。Owen說：「一路陪太太入院檢查至入產房，我冇特別緊張，太太初時唔係好痛，但要打催生針，護士教我哋用好多方法放鬆，例如坐健身球、聽音樂等，但都係只開到1、2度，最終要開刀。」Owen為女兒改了多個名字來揀選，暫未落實，之後才會公佈。至於會否再生多個？Owen說：「我頭先有問太太幾時生第二個，佢話第一個都未搞掂，而且真係好辛苦，佢26個鐘冇瞓過。」至於如何答謝老婆，Owen表示要待太太復原出院再安排，他說：「原先抖三日，而家開刀起碼五日先可以出院。」

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