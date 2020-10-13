現年41歲的台灣天后歌手蕭亞軒前晚9時許在Ig發放了一段迷離短片，片中她身披毛巾，眼神恍惚又迷離，並且不停索鼻，蕭亞軒語帶不清地說︰「我好冷喔，可以趕快把門卡給我嗎？泡澡完沒有門卡，門卡消失好痛苦。」

稱誤將短片公開

蕭亞軒疑似在下榻酒店，浸浴後忘記帶門卡返房，一般正常反應是找酒店工作人員或者找同行友人幫忙，但蕭亞軒卻拍片在網上公開求救，看來有點怪異。而影片於上傳15分鐘後便刪除，卻在網上被留底瘋傳，登上微博熱搜榜。蕭亞軒昨日回覆台灣蘋果新聞網，解釋原來是想傳私訊給男友黃皓求救，卻誤傳成公開訊息，及後接到不少朋友問候她才嚇得趕緊刪除，她說：「當下我很清醒，誰不想在Ig是美美的樣子。」

蕭亞軒指其住所上層近日裝修，因此前日跟男友黃皓、弟妹及姪兒到酒店租住房間，蕭亞軒到位於酒店樓下的熱水池浸浴，之後想直接披回毛巾返房，卻發現房卡可能濕水失效，她初時傳訊息求救沒人理會，才想到拍短片給男友求救，蕭亞軒解釋因為男友有用Ig習慣，她本想私訊到男友Ig，誰料卻誤傳到公開訊息，蕭亞軒強調：「純粹疲勞想去放鬆，沒有喝酒，當時太冷了，身上又只披毛巾，因此感冒了。」昨早蕭亞軒收到不少好友關心，才發現自己登上微博熱搜，令她心情無奈，蕭亞軒在說話期間仍在咳嗽，她透露早上已經請家庭醫生處方藥物給她，在家仍要處理公司事務，未有時間休息。

直播常常出怪事

蕭亞軒直播迷離片已不是第一次，她去年7月就曾在直播途中幾度睡着，更自稱「我想我的小孩」，行為令人摸不着頭腦。其實蕭亞軒過去幾年飽受抑鬱症、胸口受傷、頭部重創、支氣管炎等病痛纏身，身心飽受煎熬，去年戀上當時24歲的內地男模黃皓（Justin）後逐漸走出陰霾，二人經常在網上放閃，不過卻頻頻出事，如曾在生日當天直播，其間器材出現問題，蕭亞軒立即向男友黃皓求救，全程直播出街，她又曾以素顏及穿睡衣與男友直播咀嘴。